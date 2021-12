Natale a Terni, quest’anno luce ed arte anche in periferia

TERNI – “Un cartellone natalizio ricco di eventi, di situazioni, di musica, teatro, danza, concerti che ha due particolarità alle quali teniamo molto: la prima è che si tratta di un cartellone condiviso con tantissimi soggetti, associazioni, artisti che hanno dimostrato una grande voglia di partecipare per il bene della città e un enorme entusiasmo a dimostrazione delle energie che Terni conserva ed è sempre pronta a sprigionare. La seconda caratteristica è l’idea di portare il Natale con quest’energia, quest’entusiasmo, questa luce, non solo simbolicamente, ma anche materialmente dal centro alle periferie, in tutto il territorio comunale”.



Con queste parole l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli ha presentato il calendario delle iniziative natalizie realizzato dall’assessorato alla cultura con il contributo di Umbria Energy. Insieme al presidente e all’amministratore delegato di Umbria Energy Paolo Ricci e Laura Caparvi, alla conferenza stampa di stamattina a Palazzo Spada hanno partecipato alcuni dei rappresentanti delle molte associazioni che daranno vita al programma. C’erano Folco Napolini e Stefano de Majo che si occuperanno degli eventi artistici, Silvia Alunni di Visioniinmusica che organizzerà il tradizionale concerto di Natale l’11 dicembre a San Francesco, Emanuela Raggi dell’associazione Tempus Vitae che anche quest’anno ha allestito Terni in presepe. All’organizzazione del Natale di Terni 2021 hanno partecipato anche Terni Reti, Farmacia Terni e SII.



“Se le luminarie e gli allestimenti presentati nei giorni scorsi riguardano la parte statica – ha detto ancora l’assessore Maurizio Cecconelli – quella degli eventi concerne invece la parte dinamica del Natale di Terni che nel complesso quest’anno potrà dare una risposta importante alla voglia di vivere la città da parte di tanti ternani e da parte, ci auguriamo, dei visitatori che potranno arrivare a Terni, sempre nel pieno rispetto di tutte le normative antiCovid”.



Nel Natale di Terni sono stati coinvolti a vario titolo, oltre a Umbria Energy, la Pro Loco di Miranda, il Briccialdi, i Sonidumbra, il Caos, il museo Diocesano, la Terni Jazz Orchestra e i Sunny Side of the Swing, Visioniinmusica, Istess Teatro, Sintonie Scuola di Musica, il Corteo Storico di Giove, BCT, associazione Ticchetetà, Confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola, la parrocchia di San Giuseppe a Cospea, il CLT, la banda musicale di Stroncone, Fabrizio Longaroni e Santa’s Friends.



Ci saranno poi gli spettacoli organizzati appositamente per il Natale di Terni: “Luca e l’armadio magico” con il coordinamento di Folco Napolini., oltre alle performance dell’attore Stefano de Majo. Tra i luoghi toccati dagli eventi tutte le principali piazze del centro, il Caos, il Circolo Lavoratori Terni, il Museo Diocesano, BCT, ma anche Collerolletta, Sant’Agnese, Borgo Bovio, Borgo Rivo, il rifugio di sant’Erasmo, Collestatte, Cospea, il parco delle Grazie.



Si comincerà, come sempre secondo tradizione, l’8 dicembre con l’accensione della Stella di Miranda che contemporaneamente accenderà anche tutte le luminarie artistiche della città e con la consegna della Stella d’Oro al Comitato paralimpico a Palazzo Spada.

