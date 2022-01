Nasconde nel garage 17 chili di cocaina e 60mila euro: arrestato e l’amico denunciato

FOLIGNO – Nascondeva 17 chili di cocaina nel garage di casa. L’uomo, di origini albanesi, è stato arrestato a Foligno dai carabinieri. A lui e alla droga i militari sono arrivati in seguito a un’indagine dei colleghi della Compagnia di Arezzo che hanno avuto il sospetto che l’attività di spaccio nel proprio territorio di competenza avesse solidi legami fuori regione.

Gli inquirenti hanno ipotizzato che in Umbria ci fosse un deposito di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Alla luce di ciò, nelle scorse settimane, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Arezzo hanno chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica l’emissione di un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti di due uomini.

Alle prime luci di ieri, i carabinieri coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Foligno, competenti per territorio sul luogo delle perquisizioni hanno tratto in arresto il cittadino di origine albanese nella sua disponibilità, come detto, aveva 17 panetti di cocaina, ciascuno del peso di un chilogrammo. La droga insieme a 60mila euro è stata trovata nel garage di cui l’uomo aveva la disponibilità. Mentre a casa di un altro indagato sono stati trovati 12.000 euro in contanti. Lo stupefacente, al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre un milione e 300 mila Euro una volta immesso sulle piazze di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e rinchiuso presso il carcere di Spoleto. L’altro indagato, suo connazionale ed anch’egli con pregresse vicissitudini giudiziarie, è stato denunciato a piede libero per concorso.