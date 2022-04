Narni, incidente in moto: muore operaio di 45 anni

NARNI – Un uomo di 45 anni ha perso la vita oggi in un incidente stradale avvenuto alle 12.30, in strada di Treie a Taizzano di Narni. Era in sella a una Honda di grande cilindrata quando, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra battendo violentemente la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo, originario della Sardegna, ma da tanti anni residente a Narni, lavorava all’Alcantara. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi.