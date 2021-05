NARNI – Un incendio è divampato oggi pomeriggio in un bosco in strada di Fabbrucciano. Pe spegnere le fiamme è intervenuto anche il Canadair proveniente da Ciampino che ha effettuato diversi lanci rifornendosi a Piediluco. Sul posto anche il Dos, il direttore operazioni di spegnimento. Nella zona dell’incendio, alimentato dal forte vento, ci sono due abitazioni e un fienile che i vigili del fuoco hanno presidiato per proteggerli dalle fiamme.