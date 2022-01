Narni: due incendi nella notte allo Scalo e Taizzano

I vigili del fuoco di Terni sono stati impegnati la notte scorsa in un doppio intervento nel Narnese. Alle 3,10, allo Scalo, una squadra del comando provinciale è intervenuta per un incendio di una autovettura all’interno di un garage.

Distrutta l’auto e danni al garage tali da dichiararne l’inagibilità. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Amelia.

Alle 5 sono intervenuti anche a Taizzano per un incendio in una legnaia presso il cimitero. Anche in questo caso si registrano solo danni materiali.