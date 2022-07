Narni, donna ultranovantenne colta da malore: soccorsa nella notte dai carabinieri

NARNI – I carabinieri della Stazione di Narni nella notte hanno soccorso una donna ultranovantenne, in casa col marito, che era stata colta da malore.

Intorno alla mezzanotte di ieri è giunta sul Numero Unico di Emergenza 112 la telefonata di una donna che richiedeva l’intervento urgente di una pattuglia di Carabinieri a Narni Scalo in quanto, da via Tuderte, lei sentiva provenire la voce di un uomo che chiedeva aiuto.

La segnalante, che si trova all’interno del suo appartamento, non era in grado di capire se le urla giungessero dalla strada o dal palazzo vicino. I militari della Stazione Carabinieri di Narni, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un capannello di persone lungo la strada che indicava la finestra di un appartamento di una palazzina adiacente, dalla quale un anziano signore aveva chiesto ripetutamente aiuto, catturando l’attenzione dei passanti.

Con l’ausilio di un deambulatore l’uomo, incoraggiato dai passanti, era riuscito ad aprire il portone di casa per far accedere i soccorsi. I carabinieri, entrati nell’abitazione insieme ad alcune delle persone presenti che si erano prodigate nell’aiutare l’uomo, hanno trovato l’anziana moglie stesa sul pavimento, in stato di semi-incoscienza, dolorante ad un’anca. I militari hanno quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha condotto la donna all’ospedale di Terni per le cure del caso