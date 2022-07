Muore operaio della Umbria Acque, schiacciato dal crollo di una parete

PERUGIA – Un operaio di 57 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro che si è verificato presso la società Umbria Acqua. L’uomo è rimasto schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion.

Il mezzo trasportava un escavatore che, per cause in corso d’accertamento, urtando la parete dello stabile ne la provocato il distaccamento

Immediato l’intervento dei carabinieri della Stazione di Ponte san Giovanni, del 118 e dell’Asl.

Indaga la Procura della Repubblica di Perugia che nei prossimi giorni fornirà ulteriori notizie.