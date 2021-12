Morto monsignor Giuseppe Chiaretti, arcivescovo emerito di Perugia

PERUGIA – Monsignor Giuseppe Chiaretti, arcivescovo emerito di Perugia, è morto oggi giovedì 2 dicembre alle ore 13.20 presso la Rsa Fontenuovo di Perugia.

Ne dà notizia l’edizione on-line del settimanale della Chiesa umbra “La Voce”.

Di recente era stato ricoverato all’ospedale del capoluogo umbro per una insufficienza respiratoria. Era nato a Leonessa (Rieti) il 19 aprile 1933, e ordinato presbitero l’8 dicembre 1955. Consacrato vescovo dal cardinale Sebastiano Baggio, nella cattedrale di Spoleto, il 15 maggio 1983, ed è stato il primo pastore della nuova diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, eretta da Giovanni Paolo II con decreto del 30 settembre 1986.



Nel 1995, era passato alla sede arcivescovile metropolitana di Perugia-Città della Pieve dove aveva fatto solenne ingresso il 28 gennaio 1996. Nel maggio 2005, fu poi nominato vicepresidente della Conferenza episcopale italiana.

Monsignor Chiaretti, aveva concluso il suo ministero episcopale il 16 luglio 2009, giorno in cui papa Benedetto XVI accettò le sue dimissioni per raggiunti limiti d’età nominando suo successore monsignor Gualtiero Bassetti.

“Siamo molto addolorati per la perdita del nostro confratello Giuseppe. L’intera comunità diocesana accompagna con la preghiera il suo pastore nel cammino verso la Casa del Padre, affidandogli la protezione della sua amata Chiesa perusino-pievese. Il prossimo 8 dicembre avrebbe compiuto 66 anni di sacerdozio e sappiamo quanto a lui stesse a cuore il ministero sacerdotale vissuto in pienezza e nella totale devozione alla Beata Vergine Maria. Esprimiamo a nome dell’intero Presbiterio diocesano il nostro profondo cordoglio alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuto, stimato e voluto bene come uomo, pastore e servitore fedele del Vangelo di Cristo”. Così il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei Gualtiero Bassetti.

“Ho appreso con grande tristezza la notizia della morte di Monsignor Giuseppe Chiaretti. Vorrei esprimere il mio personale e profondo cordoglio, e quello di tutta la Giunta regionale, per il lutto che ha colpito la ‘chiesa umbra’”. E’ quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha voluto manifestare “grande vicinanza” ai familiari di Monsignor Chiaretti ed alla comunità cattolica umbra che “con lui perde un instancabile testimone della missione evangelica e pastorale. Un pensiero particolare va all’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, di cui Monsignor Chiaretti è stato per molti anni preziosa guida”.