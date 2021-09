Morte di Luigi Agarini; “profondo cordoglio” dalla presidente e dalla giunta regionale

Profondo cordoglio è stato espresso dalla Presidenza regionale e dall’intera Giunta per la scomparsa di Luigi Agarini. Agarini è stato per molti decenni una figura di riferimento per la vita economica e sportiva della città di Terni e dell’Umbria tutta. Un imprenditore illuminato, dai molteplici interessi. Il suo impegno in campo economico e sportivo, anche come presidente della Ternana Calcio, è stato oggetto di meritati riconoscimenti tra cui quello di Cavaliere del Lavoro e di Cittadino Onorario di Terni. Con la sua scomparsa se ne va una figura che ha dato lustro all’Umbria.