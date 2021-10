Morte di Ivano Ceccucci, cordoglio del mondo politico. Rinviato il consiglio comunale di Foligno

Dolore e sconcerto ha suscitato in Umbria la notizia della morte di Ivano Ceccucci , capogruppo di Forza Italia a Foligno, morto ieri in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio. L’uomo, 57, era in sella alla sua moto e stava percorrendo la Terni-Rieti di ritorno a casa quando all’altezza dello svincolo per Contigliano si è scontrato con una Opel. Per lui non c’è stato nulla da fare.

“La città perde una persona di grande valore umano e di una correttezza unica”, ha detto il vicesindaco di Foligno Riccardo Meloni, collega di partito.

Per la senatrice di FI Fiammetta Modena ” Ivano era una persona splendida, seria, appassionata che svolgeva il suo ruolo politico con tanto impegno rendendo onore all’istituzioni, a partito e a tutti noi che gli volevamo bene”.

Il coordinatore regionale di Forza Italia Andrea Romizi dice che:” Tutti noi lo ricorderemo sempre con affetto sincero, perché Ivano è una di quelle persone che rimangono nel cuore”. I suoi amici motociclisti, invece, lo salutano con un ” Ciao Ivano, riposa in pace”.

“Oggi è veramente una giornata triste – così il parlamentare di Forza Italia, Raffaele Nevi – Non riesco a non pensare a Ivano Ceccucci, una persona perbene e buona con grande passione per la politica e per la moto. Mi raccontava spesso dei meravigliosi e lunghi viaggi che faceva. Pochi giorni fa mi aveva raccontato che era molto felice di essersi comprato un nuovo casco e che aveva in programma un giro pazzesco fino a Capo Nord. Lo ascoltavo affascinato. Ci ha lasciati coltivando la sua grande passione. A noi ci mancherà la sua simpatia, la sua disponibilità, il suo spirito di servizio alimentato dal suo grande amore per il territorio e per la città di Foligno. Alla famiglia invio le mie più sentite condoglianze”.

“La scomparsa improvvisa di Ivano Ceccucci, capogruppo di Forza Italia al Comune di Foligno, non lascia soltanto un vuoto politico e sociale nella sua città, ma nell’intera classe politica regionale – così il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli a nome di tutti i consiglieri regionali del suo partito esprime il cordoglio alla famiglia – Ceccucci, in tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo lascia un grande insegnamento sociale e politico, di disponibilità, di ascolto e confronto. Oltre che di rispetto e di servizio verso le istituzioni”.

In segno di lutto oggi il consiglio comunale di Terni ha osservato un minuto di silenzio, mentre la seduta di quello di Foligno in programma per domani 26 ottobre è stata rinviata a data da destinarsi.

Il sindaco Stefano Zuccarini ha intanto espresso a nome suo, dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città di Foligno, “le più sentite condoglianze alla famiglia del consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Ivano Ceccucci”. “E’ un momento di profondissimo dolore per tutti – ha sottolineato in una nota -, perdiamo un valido amministratore, vero esempio di lealtà, estremamente corretto e preparato, sul quale poter sempre contare. Una persona umile che sapeva portare la voce e le esigenze dei cittadini all’attenzione dell’amministrazione comunale, impegnandosi ed in prima persona sino al raggiungimento degli obiettivi per dare risposte concrete. Un impegno anche sul fronte del volontariato e della Protezione civile che gli ha reso onore e dove è riuscito a contraddistinguersi per le sue grandi doti umane e professionali. Perdo un punto di riferimento ed un grande amico al quale mi legava in maniera speciale anche la passione per il mondo dei motori e della meccanica, proprio questa estate abbiamo lavorato insieme al riassemblaggio di un cambio, porterò il suo ricordo con me per sempre. Ho voluto disporre, come massimo tributo, le bandiere a mezz’asta a Palazzo Comunale ed il rinvio, a data da destinarsi del Consiglio comunale che era in programma per domani, con l’accordo unanime di tutte le forze politiche”.