Morta la donna ferita nell’incidente sulla statale Centrale Umbra a Bastia

PERUGIA – Non ce l’ha fatta la donna, di una cinquantina d’anni, rimasta coinvolta giovedì un incidente stradale avvenuto sulla 75 Centrale Umbra, all’altezza dell’uscita di Umbriafiere a Bastia Umbra. Lo scontro tra tre auto era avvenuto nella coda del un altro maxi incidente sulla superstrada che aveva coinvolto altri 6 veicoli. La donna era stata trasportata dal 118 in condizioni gravissime all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e ricoverata in terapia intensiva. Questa mattina il decesso.