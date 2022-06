Montecastrilli: in discoteca per derubare gli avventori, identificati e denunciati in due

MONTECASTRILLI – In discoteca per derubare gli avventori. Due giovani di origini marocchine, di 20 e 23 anni sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Montecastrilli.

Una prima vittima di furto, mentre si trovava nei pressi dell’ingresso della discoteca, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi, ed uno di questi gli ha chiesto con tono minaccioso di consegnare portafoglio e cellulare.

Una seconda vittima, invece, mentre si trovava sulla pista da ballo, è stata avvicinata da un altro straniero, che gli intimava la stessa cosa. Non comprendendo le parole proferite, il malcapitato si sporgeva verso lo sconosciuto e in quel frangente avvertiva uno strappo sul collo, realizzando di non aver più la collanina d’oro indosso.

I Carabinieri, intervenuti all’interno del locale su indicazioni della Centrale Operativa della Compagnia di Amelia allertata da una delle vittime, presi contatti con loro sono riusciti a intercettare i due.

Uno di loro alla vista dei militari ha tentato di dileguarsi, ma è stato prontamente bloccato ed identificato. In tale circostanza i militari hanno notato che lo straniero cercava di occultare un oggetto nei pressi di una vettura in sosta. Effettivamente si trattava del cellulare della prima vittima. A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti anche il portamonete, vuoto, e 2 grammi di marijuana, posta sotto sequestro, per la quale lo straniero è stato anche segnalato alla Prefettura di Terni quale assuntore.

L’altra vittima, invece, riconosceva senza ombra di dubbio in un secondo straniero colui che lo aveva avvicinato all’interno del locale strappandogli la catenina in oro, questa non più ritrovata.