Monsignor Francesco Soddu è il nuovo vescovo di Terni, monsignor Piemontese: “L’esperienza qui è stata intensa”

TERNI – Francesco Soddu del clero di Sassari e finora direttore della Caritas Italiana, è il nuovo Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, come successore del Vescovo padre Giuseppe Piemontese, che ha rinunciato al ministero per raggiunti limiti di età.

A darne l’annuncio alla chiesa diocesana oggi in Duomo è stato lo stesso vescovo Piemontese alla presenza dei sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, fedeli laici e giornalisti. Presente anche il sindaco di Terni Leonardo Latini, il prefetto di Terni Emilio Dario Sensi, il sindaco di Amelia Laura Pernazza, il comandante provinciale dei Carabinieri Davide Milano.



Nello stesso tempo il Papa ha nominato padre Giuseppe Piemontese OFM Conv Amministratore Apostolico attribuendogli i diritti, le facoltà, i compiti che spettano ai Vescovi diocesani. Egli pertanto continuerà nel governo pastorale della Diocesi di Terni Narni Amelia, fatti salvi i limiti propri della sede vacante.

Dopo la preghiera iniziale, il vescovo Piemontese ha dato lettura della lettera della nunziatura apostolica contenente la nomina di Mons. Soddu a Vescovo. La notizia è stata annunciata in contemporanea anche nella Cattedrale di Sassari e dalla Santa Sede.

Mons. Francesco Antonio Soddu è nato a Chiaramonti (Sassari) il 10 ottobre 1959. Ha frequentato il Liceo Classico Azuni di Sassari e poi ha studiato filosofia e teologia presso il Seminario Regionale di Cagliari. Ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. È stato ordinato presbitero il 24 aprile 1985 nella Chiesa Cattedrale di San Nicola in Sassari. Ha ottenuto la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.



E’ stato Vice Rettore del Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari e del Seminario Arcivescovile di Sassari. Direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Parroco della Cattedrale San Nicola in Sassari. Assistente Gruppo Scout AGESCI Sassari 3. Assistente Diocesano di Azione Cattolica Italiana-Settore Giovani. Direttore della Caritas Diocesana. Direttore dell’Ufficio Diocesano Migrantes. Dal 2012 direttore di Caritas italiana.

Dopo la lettura della nomina, Mons. Vescovo ha espresso parole di saluto e gratitudine: “E’ una buona notizia e un grande dono, che papa Francesco ha riservato per la nostra Chiesa di Terni-Narni-Amelia – ha detto padre Piemontese -. Oggi, con l’elezione di mons. Francesco Soddu, viene rinnovata e rinverdita la nota della successione apostolica della nostra Chiesa. Un vescovo nuovo, nuove energie e nuovo entusiasmo: tutto è motivo di grande speranza nel tempo della pandemia, che gravi lutti e molteplici danni ha causato anche alla nostra gente e al territorio. Il nuovo Pastore guiderà la Diocesi ad “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita”.

A mons Francesco Soddu fin da ora manifestiamo la nostra gratitudine per aver accettato la missione, affidatagli da papa Francesco, gli diamo il benvenuto tra noi e gli assicuriamo collaborazione, obbedienza e preghiera a sostegno al suo ministero. Fino alla data dell’ingresso di mons. Soddu, resterò a Terni quale Amministratore Apostolico della Diocesi: continueremo il nostro cammino pastorale e sinodale dietro a Gesù, secondo i programmi consegnati nell’Assemblea ecclesiale diocesana del 17 ottobre”.

Ai fedeli di Terni-Narni-Amelia, il vescovo eletto Francesco Soddu ha indirizzato il suo primo messaggio, che è stato letto dal vicario generale mons. Salvatore Ferdinandi.

Ha rivolto parole di gratitudine al vescovo Giuseppe Piemontese e un saluto affettuoso al clero e laici: “Saluto e abbraccio tutte le famiglie: mamme, papà e figli; voi siete la cellula della Chiesa ed anche la sua forza. Saluto i bambini, i ragazzi e i giovani, gli studenti, gli adulti e gli anziani, i lavoratori e coloro che faticano a trovare o a ritrovare il lavoro. Una particolare carezza d’affetto ai malati, ai sofferenti nel corpo o nello spirito e a quanti le prove della vita hanno riservato giorni difficili e sono tormentati da solitudine e povertà. Saluto tutti coloro che sono impegnati nel campo delle diverse Istituzioni amministrative e del sociale, insieme ai quali auspico di poter collaborare per il bene comune.



Non vorrei dimenticare nessuno, ma avremo modo di salutarci di persona e “in presenza”, come si è soliti dire in questo tempo di pandemia, che purtroppo continua ad affliggere il mondo intero. Carissimi, davanti a un così grande compito sento la gravità della responsabilità, ma anche il conforto nella consapevolezza di poterla condividere con tutti voi, con quanti avrò il piacere di incontrare e conoscere, in questo significativo tempo di grazia caratterizzato dal Percorso Sinodale della Chiesa. Il Signore, mediante il ministero apostolico del Papa, ci affida l’uno all’altro: a noi il compito di far germogliare e coltivare la sua Carità in ogni nostro atteggiamento”.

“L’esperienza qui a Terni è stata intensa, vissuta con grande entusiasmo e collaborazione sia dei sacerdoti, dei diaconi e delle gente che delle istituzioni – ha detto monsignor Piemontese parlando con i giornalisti – E’ stata molto faticosa, perché all’inizio c’era una situazione abbastanza complessa, ma ho cercato di rendere l’ambiente più sereno”.