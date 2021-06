Miranda Trail: Passagrilli (#iloverun Athletic Terni) vince la 10 km, Capocci e Cresta sul podio della 20 km

TERNI – Gli atleti dell’#iloverun Athletic Terni in evidenza alla sesta edizione della Miranda Trail, la manifestazione organizzata da associazione Myricae con la collaborazione della Pro Loco di Miranda e Comitato Provinciale AICS di Terni ed inserita nel circuito IT RUN Centro Italia. Evento composto da una gara competitiva di 10 km o 20 km e da una passeggiata ecologica di 5 km, a cavallo di boschi tra Miranda e Cimitelle di Stroncone.

Primo sul traguardo della gara da 10 km è Gabriele Passagrilli che vince la corsa con il tempo di 48’58″50 davanti a Lorenzo Lavecchia (Winner Foligno) che ha concluso in 49’49″00 e Marco Brauzi (Fidal) che invece ha chiuso in 50’54″50. Tra gli altri atleti dell’#iloverun Athletic Terni Mauro Temperoni si classifica 9° in 54’47″30, Marco Taglioni 19° in 1h06’04″10, Fabio Moscatelli 21° in 1h08’24″50 e Marco Paolucci 30° in 1h24’06″60. In totale sono stati 32 i partecipati arrivati al traguardo. Marco Capocci e Tommaso Cresta finiscono invece sul podio nella gara da 20 km.

Gara vinta da Nicola Zibetti (Winner Foligno) in 1h48’45″20 con Marco Capocci sul secondo gradino del podio in 1h49’20″40 e Tommaso Cresta terzo in 1h52’41″20. Sesto posto per Paolo Saccani in 1h57’18″40 mentre Alessandro Rossi finisce invece 11° con il tempo di 2h09’10″80.

Hanno partecipato alla corsa da 20 km 48 atleti. In campo femminile è Patrizia Giannini (Lab Amelia) a vincere la 10 km in 55’00″60 e Giovanna Puma (Winner Foligno) a tagliare per prima il traguardo della 20 km in 2h04’57″90. Sport e natura, binomio indissolubile della Miranda Trail per trascorrere momenti all’aria aperta, cimentandosi nei veri percorsi.

Miranda Trail è una manifestazione di interesse nazionale, in collaborazione con AICS Direzione Nazionale e AICS Comitato di Terni e patrocinata dal Comune di Terni. L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-covid.