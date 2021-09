Maxi tamponamento sulla statale 75: morto un 69enne, ferita la figlia di 20 anni

Un uomo di 69 anni è morto e una ragazza è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto sette vetture, lungo la strada statale 75 in direzione Foligno, nei pressi dell’uscita per Ospedalicchio. Stando alla ricostruzione della polizia stradale, intervenuta per rilievi, si è trattato di un tamponamento a catena. Nell’incidente un furgone ha centrato un’auto.

Sulle cause e le modalità dell’accaduto sono in corso accertamenti. Secondo quanto si è potuto apprendere la giovane ferita è la figlia della 69enne deceduto sul colpo. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso, poi dagli accertamenti la sue condizioni sono risultate meno gravi di quanto era sembrato in un primo momento.



La ventenne è arrivata cosciente in ospedale ed ricoverata nel reparto Obi (Osservazione breve intensiva) del pronto soccorso.

Il traffico ha subito pesanti ripercussioni.