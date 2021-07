Marketing green, la nuova sfida delle aziende. Webnovo racconta esempi di ecosostenibilità e strizza l’occhio all’Umbria

Dall’agricoltura biodinamica al turismo sostenibile, dalle cialde e capsule compostabili per il caffè alle cannucce biodegradabili, dall’edilizia green alle soluzioni per il risparmio energetico.

Le chiamano “storie di sostenibilità”, sono le testimonianze delle attività che, attraverso Webnovo, fanno conoscere la loro svolta green. L’azienda di marketing di Pierpaolo Villano e Marcello Mascellini ospita nel proprio sito web una rubrica dedicata a tutte quelle realtà economiche che stanno lavorando e “riprogettando” il loro modo di fare impresa in chiave ecosostenibile. Proprio come Pierpaolo Villano e Marcello Mascellini che già quando hanno avviato l’attività, qualche anno fa, hanno fatto una scelta green decidendo di rimanere a lavorare a Soriano nel Cimino, un paese della Tuscia.

La ragioni di una scelta

“E’ stata una scelta precisa – spiega Marcello Mascellini – quella di lavorare in un posto lontano dalla frenesia dei grandi centri, quindi più a misura d’uomo. Una decisione ecosostenibile che ha ispirato anche il nostro progetto di marketing green”. E proprio nell’ottica di promuovere le esperienze ecosostenibili delle aziende, Webnovo ora strizza l’occhio anche alla realtà economica dell’Umbria alla ricerca di quelle iniziative sostenibili da raccontare. “Le storie di sostenibilità – continua Mascellini –parlano aziende che hanno avviato al loro interno processi di ottimizzazione delle risorse, di risparmio energetico, di smaltimento di rifiuti, di abbattimento delle stampe”.

“Green” non è una moda

“Green” oggi non è una moda ma una necessità e una chiave di sviluppo così come il marketing. Lo sanno bene quelle aziende che con la pandemia e le chiusure si sono trovate, loro malgrado, a fare i conti con una “ignoranza digitale” di cui, probabilmente, non avevano neanche sentore. “Diverse attività, costrette alla chiusura – racconta ancora Pierpaolo Villano – hanno sentito l’esigenza di competere sul piano tecnologico e digitale con i concorrenti, ci hanno contattato per avviare, soprattutto attività di e-commerce, sperando anche in un risultato immediato, che immediato comunque non può essere mai”.

La pandemia accelera sul marketing digitale

“La pandemia ha fatto venire tutti i nodi al pettine dimostrando la mancanza di una cultura del marketing digitale, che non viene inteso come attività strategica – aggiunge Marcello Mascellini – ma spesso confuso con la pubblicità. Tante realtà nel periodo del lockdown hanno interrotto i rapporti con i clienti sperando poi nell’e-commerce come riparazione immediata di un intero sistema”.

Ma proprio questi nodi, sono stati l’occasione per molte realtà economiche di ripensare o programmare ex novo la propria strategia di marketing. Non senza rischi. Prova ne è il proliferare di iniziative sui social e sul web.

Occhio agli “oggetti luccicanti”

A tal proposito Marcello Mascellini mette in guardia da quelli che lui chiama “oggetti luccicanti”, “ossia – spiega – le mode del momento sulle quali ci si “butta” sulla spinta del consiglio dell’amico o del parente. Penso ai siti internet, poi è arrivato il momento di Facebook, quindi Instagram e ora Tik-tok. Sono strumenti che hanno dimostrato nel tempo la loro inefficacia. Basti pensare che ci sono realtà che pubblicano ogni giorno tanti post e non hanno un risultato”.

Le competenze non si improvvisano

Insomma certe competenze non si improvvisano. Le parole chiave nel marketing digitale sono quindi la pianificazione, la misurazione, la competenza. Lo sanno bene i titolari di Webnovo.

“Le aziende si sono rese conto oggi dell’importanza del marketing per il proprio sviluppo, tanto che alcune stanno pensando di assumere in pianta stabile dei professionisti dedicati – afferma Pierpaolo Villano – Noi proponiamo una soluzione più rapida, efficiente ed economica, quella del marketing outsourcing. Mettiamo, cioè, a disposizione un team digitale che supporta le imprese nel marketing di altissimo livello, fornendo consulenza, pianificando la strategia di crescita, misurando i risultati. Se poi le aziende sono inclini alla sostenibilità come la nostra, allora raggiungiamo un duplice obiettivo: quello di aiutarle nel loro sviluppo e di fare insieme qualcosa di buono per l’ambiente”.