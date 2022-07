Maltempo nel Ternano: il forte vento e la pioggia provocano danni e disagi

TERNI – Disagi e danni oggi pomeriggio per la tromba d’aria che si è abbattuta sul Ternano. La pioggia e il vento hanno causato caduta di rami, alberi e tegole. A piazza dell’Olmo la caduta di alcuni rami ha lesionato le colonne di cemento che sorreggono il tendaggio nero al centro della piazza. In via Borsi un ramo è caduto davanti al portone d’ingresso di un palazzo mentre in via Oberdan, un grosso ramo staccatosi da un albero è finito addosso alle auto in sosta.

Disagi anche sul raccordo Terni-Orte per alberi caduti.