Maltempo nel Perugino: salvate due persone intrappolate nell’auto invasa dall’acqua

Un’ondata di maltempo ha interessato la provincia di Perugia. I vigili del fuoco sono stati chiamati a gestire 200 interventi. In loro supporto una squadra del comando di Terni. La zona più colpita quella di Città di Castello.

A Pietralunga è due persone intrappolate nell’auto invasa dall’acqua salvate da alcuni operai del Comune che si trovavano nei pressi. Qui si registrano anche parecchie attività commerciali allagate. Alcuni smottamenti in zona monte Santa Maria Tiberina, di cui uno più grande in vocabolo Paterna che interessa anche la strada.