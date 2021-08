Maltempo nel Perugino, è iniziata la conta dei danni. 120 le richieste d’intervento al Coc

PERUGIA – Il giorno dopo il maltempo che ha investito il Perugino, ci passa alla conta dei danni. In una sola ora, ieri pomeriggio sono caduti cento millimetri di pioggia provocando allagamenti e notevoli disagi alla rete fognaria. Sono caduti anche diversi grossi alberi sulle strade.

Il Comune di Perugia, intanto, ha attivato il COC, Centro Operativo Comunale, per procedere con il Cantiere Comunale insieme ai vigili del fuoco, al volontariato di protezione civile comunale e regionale agli interventi di soccorso alla popolazione e ai danni ambientali causati dal maltempo.



Sono attivi i numeri del COC per l’assistenza e il censimento dei danni: 075 5773116 – 075 5773117

Proseguono ancora oggi le attività di monitoraggio, di verifica e di soccorso alla popolazione.







AGGIORNAMENTO:

Una nuova riunione da parte del COC di Perugia si è tenuta oggi pomeriggio per fare il punto della situazione emergenziale creata ieri dal maltempo in alcune zone della città.

All’incontro hanno partecipato l’assessore ai Lavori Pubblici, l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Perugia, il Dirigente della Protezione Civile, il Dirigente dell’Ambiente ed Energia, il Dirigente della Mobilità e Infrastrutture, la Polizia Locale, i tecnici del Comune, della Comunicazione e l’Ing. Perri dei Vigili del Fuoco di Perugia.

Da quanto comunicato risultano centoventi le richieste di intervento da parte dei cittadini arrivate oggi ai numeri della Protezione Civile del Comune di Perugia, che verranno evase nei prossimi giorni.



Dopo i primi interventi inoltre è stato stabilito che il sottopasso di Villa Ptignano verrà riaperto domani pomeriggio, mentre sempre domani si effettueranno le prime verifiche tecniche al fabbricato evacuato, al fine di far rientrare a casa le nove famiglie.



In merito al fango posizionato ai lati della strada, domani verrà completamento rimosso.

Quanto alla viabilità, resta chiusa la strada Ponte Felcino – Ponte Pattoli, nel tratto tra Ponte Pattoli e Villa Pitignano, mentre sono state riaperte via Casciolana e via della Ghisa nella zona industriale di Ponte Felcino.

Da domani, infine, verrà potenziato il servizio di Gesenu per il ripristino dei contenitori, la pulizia delle strade e il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti.