Maltempo in Umbria: chiuse alcune strade, rallentamenti anche sulla E45

Chiuse provvisoriamente al traffico a causa del maltempo le strade statali 3 “Flaminia” e 452 “Della Contessa” al confine tra Marche e Umbria.

Lo riferisce l’Anas. Una frana ha provocato l’interruzione della Flaminia a Scheggia e Pascelupo. La statale 452 – spiega sempre l’Anas – è invece chiusa da Gubbio a Ponte Riccioli per allagamenti.

Rallentamenti sempre per allagamenti o detriti sulla carreggiata vengono segnalati sulla E45 tra Umbertide e Città di Castello è sulla statale 219 “di Gubbio e Pian D’assino”.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.