PERUGIA – Disagi nel Perugino oggi pomeriggio per il maltempo. Nella zona di Ponte Pattoli, Ponte Felcino e Ponte Valleceppi, in particolare, i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per piante cadute o pericolanti, rami spezzati e diversi allagamenti.

Interessata dal maltempo anche la zona del Trasimento.

In serata, ancora 44 sono gli interventi quelli in attesa in zona Cavour e 29 in zona Centrale.