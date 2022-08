Maltempo: allagamenti e alberi caduti a Perugia, turisti soccorsi nel pozzo di San Patrizio a Orvieto

Allagamenti, alberi e rami caduti o pericolanti a causa del temporale che ha interessato il perugino. Precipitazione che ha interessato sia il centro sia la periferia.

Numerosi sono gli interventi dei vigili del fuoco. Una settantina tra quelli in corso o “in coda”. Per i quali stanno operando quattro squadre e con i relativi automezzi. Stessa situazione ad Orvieto con molti alberi caduti e allagamenti. Tra l’altro i vigili del fuoco sono intervenuti al Pozzo di San Patrizio per alcuni turisti sorpresi dall’acqua.