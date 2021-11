Magione, esplosione nello spogliatoio di un campo sportivo: tre feriti

MAGIONE – Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave per una esplosione all’interno di uno spogliatoio. Il fatto è accaduto intorno 20.55 in località Casenuove di Magione. Dalle prime informazioni sembra ci sia stata una fuga di gas con relativo scoppio all’interno di uno spogliatoio di un campo sportivo della zona, con successivo crollo parziale dell’edificio. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia e Castiglione del Lago, una squadra dalla sede centrale di Perugia e il funzionario di turno. Sul posto anche il personale del 118. I vigili del fuoco stanno operando anche con il carro crolli con attrezzature specifiche alla ricerca persone e il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio)