Magione: auto contro una betoniera, muore un 46enne

MAGIONE – Un uomo di 46 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13.30 in località Dirindello, nel comune di Magione.



Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l’uomo era alla guida di un fuoristrada che – per cause in corso di accertamento – si è scontrato frontalmente un camion betoniera che proveniva dall’opposto senso di marcia.

Per l’automobilista, del posto, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi.

Si tratta del secondo tragico incidente sulle strade umbre dopo quello in cui in mattinata aveva perso la vita un 88enne di Bevagna, travolto e ucciso da un 85enne.