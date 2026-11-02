Luminarie di Natale, Cardinali replica a Terni City: «Accensione l’8 dicembre, basta polemiche»

Le luminarie natalizie saranno accese l’8 dicembre, ma lo scontro tra l’amministrazione comunale e Terni City va ben oltre l’organizzazione delle festività. L’assessore al Commercio Sergio Cardinali risponde duramente al comitato, che nei giorni scorsi aveva denunciato le difficoltà del centro cittadino, chiedendo certezze sugli addobbi natalizi, maggiore accessibilità e interventi per sostenere le attività commerciali.

«Non esiste alcun problema», assicura Cardinali a proposito delle luminarie. L’accensione, spiega, avverrà regolarmente l’8 dicembre, come già comunicato ai commercianti e alle associazioni di categoria. L’assessore contesta però il metodo scelto da Terni City, accusata di preferire la polemica politica al confronto costruttivo.

Il comitato aveva sollevato una serie di questioni legate alla crisi del commercio nel centro storico: dalle difficoltà di accesso ai negozi alla sicurezza, dal decoro urbano ai costi sostenuti dagli esercenti. Tra le richieste anche chiarimenti sulla distribuzione delle luminarie e sull’eventuale introduzione di deroghe alla Ztl e agevolazioni per la sosta durante il periodo natalizio.

Cardinali sposta l’attenzione sulla strategia complessiva che l’amministrazione intende mettere in campo. Annuncia un Piano strategico per il commercio e il rilancio dell’economia urbana, che sarà al centro dei prossimi Stati generali dell’Economia.

Il percorso, secondo quanto anticipato dall’assessore, partirà proprio dal centro cittadino e affronterà accessibilità, mobilità, sicurezza, decoro, rigenerazione urbana, attrattività commerciale e recupero degli spazi inutilizzati.

Cardinali riconosce l’importanza delle aggregazioni spontanee dei commercianti come interlocutori dell’amministrazione, ma traccia una distinzione rispetto alle associazioni di categoria, alle quali attribuisce la rappresentanza generale del settore.

«Nessuno può autoproclamarsi portavoce dell’intero commercio cittadino», afferma, mettendo in guardia dal rischio di utilizzare un presunto ruolo di rappresentanza per alimentare contrapposizioni politiche.

Per l’assessore, tutti gli operatori economici devono ricevere la stessa attenzione, indipendentemente dalla strada in cui lavorano o dal comitato al quale aderiscono.

Cardinali assicura comunque che l’assessorato resta disponibile al confronto con chiunque voglia contribuire al rilancio della città, anche attraverso posizioni critiche, purché accompagnate da proposte concrete.

«Terni non ha bisogno di nuove divisioni tra commercianti, residenti e Amministrazione», conclude, ribadendo la necessità di trovare soluzioni condivise.

Restano intanto sul tavolo le questioni sollevate da Terni City, a cominciare dalla gestione della Ztl, dalla sicurezza e dalle misure per favorire gli acquisti nel centro durante le festività. Temi sui quali il comitato continua a chiedere risposte operative.