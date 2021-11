Luminarie a Terni: c’è affidamento diretto per 106mila euro

TERNI – “Le luci di Natale si accenderanno, come sempre, l’8 dicembre, ma il Natale di Terni del 2021 sarà più luminoso che mai, grazie alla scelta di questa Amministrazione pensata per rendere la città attrattiva in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo”. Lo dichiara l’assessore al commercio e agli eventi natalizi Stefano Fatale.

“Proprio oggi pomeriggio la nostra dirigente ha firmato la determinazione con la quale si formalizza l’affidamento diretto alla società Eventi.com che potrà quindi procedere con la fornitura dei servizi previsti dall’appalto per 106.776 euro, in particolare con l’allestimento delle luminarie”.

“I fatti dimostrano che, al di là delle polemiche, alcune delle quali come capita sempre più spesso del tutto strumentali, abbiamo realizzato l’obiettivo politico che ci eravamo dati, ovvero quello di contribuire al rilancio della città dal punto di vista dell’attrattività e dunque soprattutto per il commercio. Siamo riusciti a farlo – a livello tecnico – grazie al lavoro degli uffici che non si sono risparmiati anche nei fine settimana e che, nonostante difficoltà non dovute a responsabilità interne all’Ente, hanno raggiunto un risultato importante per la città. Per questo ringrazio tutti i dipendenti comunali che sono stati coinvolti in questo lavoro per la loro professionalità”.

“Auspico che il Natale di Terni – conclude l’assessore Fatale – possa essere ancor più affascinante e attrattivo, oltre che per le luminarie e gli eventi, anche con il bando delle sponsorizzazioni “adotta una strada”, che è ancora aperto”.