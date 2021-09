L’omaggio a Piazzolla sbarca ad Amelia, l’appuntamento domenica in piazza Lojali

AMELIA – Domenica 5 settembre, alle ore 17 in piazza Vincenzo Lojali ad Amelia (Terni), andrà in scena il secondo e conclusivo evento del Progetto ‘Omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita’, con il concerto del quintetto di TangOpera ed il soprano Désirée Giove.



A Terni un grande successo

Il primo evento del progetto è andato in scena giovedì 26 agosto all’Anfiteatro Romano di Terni, con tanto di ‘sold out’ e biglietti esauriti in prevendita come da tempo non si era abituati a vedere. Un bel segnale, in questi tempi di difficoltà causati della pandemia. È stato inoltre un piacere poter constatare la presenza di un pubblico di tutte le età, come del resto è stato rappresentativo di ogni generazione l’organico artistico dello spettacolo, a partire dai 22 anni della bravissima e promettente soprano Désirée Giove: a dimostrazione che quando a parlare è la bellezza, che sia nella musica piuttosto che nella danza, il linguaggio non è mai discriminatorio verso alcun genere e risulta inclusivo per ogni fascia di età. La grande qualità degli artisti ha letteralmente conquistato gli spettatori: il quintetto del Nuevo Tango Ensemble (Paola Crisigiovanni al pianoforte, Simone Marini al bandoneón, Prisca Amori al violino, Alessandro Paris alla chitarra, Gabriele Pesaresi al contrabbasso), gli archi del’Estro String Orchestra, le cantanti Désirée Giove e Ilaria Ribezzi, i ballerini Sara Paoli e Samuele Fragiacomo hanno coinvolto e affascinato il pubblico.



Il ‘bis’ ad Amelia, come partecipare

L’appuntamento di domenica pomeriggio ad Amelia sarà con il quintetto di TangOpera e il soprano, per omaggiare attraverso il grande autore Astor Piazzolla la musica di ogni genere e provenienza. Verranno osservate le regole ormai abituali, con la necessità di avere con sé il green pass. L’ingresso è gratuito ed i posti a sedere sono limitati: è pertanto consigliata la prenotazione al numero 327.0829885. L’ingresso del pubblico sarà possibile dalle ore 16.45. Il progetto è promosso dall’Associazione Amici della Lirica di Terni con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, organizzato dalla Agenzia di Organizzazione Artistica Ag.Or.à di Silvia Racanicchi.