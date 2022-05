L’#iloverun Athletic Terni protagonista di tutte le gare del Cds nazionale assoluto su pista

TERNI – Un grande risultato di gruppo per l’#iloverun Athletic Terni ai Campionati di Società assoluti organizzati dall’Atletica Capanne che si sono svolti al Santa Giuliana di Perugia. Per la prima volta la nostra società è riuscita a coprire 15 gare del Cds nazionale assoluto su pista. Siamo uno dei tre soli gruppi sportivi in Umbria ad esserci riusciti. Un grande lavoro di squadra per il quale è stato decisivo lo spirito di gruppo. Vogliamo citare il nostro grande Marcello Capotosti che non solo ha seguito i ragazzi in pista, ma si è messo a disposizione spendendosi in prima persona partecipando alla gara del lancio del martello. Motivo ancora maggiore di soddisfazione è aver coperto quasi tutte le gare con giovani atleti provenienti dalla categoria Junior e Allievi. Nella grande vittoria di gruppo i piazzamenti personali passano in secondo piano, ma tra tutti spiccano alcuni buoni risultati come il secondo posto di Nicola Porcari nei 3000 siepi con il tempo di 10:56.06 o il terzo posto di Kelving Sarpong Nti nei 100 metri assoluti in 11.24. Bene anche Jean Marc Diomande, terzo nei 1500 metri in 4:06.36. Debutto nella categoria assoluti con la prima gara di Lorenzo Covicchio (200 metri e lancio del peso) ed Edoardo Colantoni (200 metri). Tra le donne da segnalare il quinto posto di Lucia Sampalmieri nei 100 metri in 14.98. Da 30 anni circa una società di Terni non copriva tante gare nel Campionato di Società nazionale assoluto. Un grande successo di squadra del quale dobbiamo ringraziare gli atleti e i tecnici. Soprattutto, un punto di partenza per il futuro di tutto il movimento #iloverun Athletic Terni.