Leone XIV, terza visita ad Assisi: nella città di Francesco per invocare la pace

Prima la preghiera sulla tomba di san Francesco, poi l’incontro con i giovani alla Porziuncola. Ora il ritorno nel nome della pace. Il 27 ottobre Leone XIV sarà ad Assisi per la terza volta in meno di un anno: un legame che si rinnova nella città di Francesco, chiamata ancora una volta a offrire al mondo uno spazio di dialogo tra le religioni.

Dopo le visite del 20 novembre 2025 e del 6 agosto scorso, il Pontefice parteciperà alla cerimonia conclusiva di “Pace Disarmata e Disarmante”, l’incontro internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, in programma dal 25 al 27 ottobre. L’annuncio ufficiale è arrivato il 6 ottobre, durante la presentazione dell’evento.

La data custodisce una memoria precisa: il 27 ottobre 1986 Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i rappresentanti delle religioni mondiali per pregare per la pace. Quarant’anni dopo, quello “Spirito di Assisi” torna al centro di un appuntamento che guarda alle guerre e alle divisioni del presente, affidando all’incontro una nuova speranza.

Una promessa che si rinnova

Per la comunità francescana, il ritorno di Leone XIV ha anche il valore di una promessa mantenuta. Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, ricorda le parole ricevute dal Pontefice il 20 novembre dello scorso anno: dopo una breve preghiera sulla tomba di san Francesco, uscendo dalla Basilica, il Papa gli disse che sarebbe tornato più volte nel corso dell’anno.

Dopo l’incontro con i giovani alla Porziuncola del 6 agosto, quella promessa si rinnova in una data dal forte significato. «Siamo felici che, dopo l’incontro con i giovani alla Porziuncola il 6 agosto scorso, quella promessa si realizzi proprio nel quarantesimo anniversario dello “Spirito di Assisi”, qui presso la Basilica di San Francesco», afferma Moroni.

Il custode guarda soprattutto al messaggio che la visita può portare oltre i confini della città: «In un tempo ancora ferito da guerre e divisioni, Assisi torna a ricordare al mondo la forza dell’incontro, del dialogo e della preghiera per la pace».

Il dialogo come impegno quotidiano

La gioia per l’annuncio attraversa anche le parole di monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. «Crediamo fortemente che la presenza del Papa con tutti gli altri leader religiosi possa rafforzare un cammino comune contro ogni forma di violenza», sottolinea.

Il quarantesimo anniversario diventa così un’occasione per riportare al presente il senso di quell’esperienza. «Abbiamo bisogno di dialogo, di relazioni, di ritrovarci ognuno con la propria fede per pregare per la pace», osserva Accrocca, attribuendo all’appuntamento organizzato da Sant’Egidio un’importanza straordinaria nel contesto attuale.

Ad Assisi questo impegno trova già una cadenza precisa: ogni 27 del mese la preghiera viene dedicata a una situazione di guerra, a un conflitto sociale, a un disagio materiale o a forme di emarginazione che minacciano la convivenza. Un gesto che tiene insieme le grandi crisi internazionali e le ferite, spesso meno visibili, delle comunità.

È da questa consuetudine che nasce l’auspicio del vescovo: «Sarebbe bello che questo nostro invito alla preghiera da Assisi arrivasse in tutto il mondo e fosse accolto da tutte le religioni».

L’Umbria e il legame con il Pontefice

Anche la Regione Umbria accoglie con gioia il ritorno di Leone XIV. La presidente Stefania Proietti legge la visita nel percorso delle celebrazioni francescane e nel rapporto che il Pontefice ha costruito con la comunità umbra.

«Si tratta della terza visita del Pontefice nel giro di un anno, il coronamento ideale delle celebrazioni francescane in questo straordinario Ottavo Centenario della morte di San Francesco», dichiara. Un legame che, ricorda la presidente, si è espresso anche nel saluto rivolto dal Papa alla comunità durante l’Angelus del 4 ottobre.

Per Proietti, il messaggio di Assisi chiede di prendere forma nella vita quotidiana: promuovere l’incontro, custodire il creato e difendere la dignità delle persone, cominciando dai più piccoli e fragili. «Saremo ancora ad Assisi con Papa Leone a invocare la pace, una pace disarmata e disarmante», afferma.

La presenza del Pontefice diventa così un richiamo alla responsabilità di ciascuno. «L’Umbria tutta torna a rivolgere al mondo un messaggio di speranza: la pace si costruisce attraverso l’incontro, l’ascolto e il rispetto reciproco», sottolinea la presidente. Un impegno che acquista ancora più forza di fronte ai conflitti e alle divisioni.