Lega, Matteo Salvini lunedì a Orvieto inaugura la sede del partito

Matteo Salvini sarà a Orvieto, lunedì 19 luglio, per inaugurare la sede locale del partito e per promuovere la raccolta firme per il referendum di riforma della giustizia. Il segretario federale della Lega è atteso alle ore 17 in via Filippeschi n.12 per l’inaugurazione della sede orvietana e poi, alle 17.30, terrà un incontro pubblico in piazza Gualterio, dove i cittadini potranno sottoscrivere i sei quesiti referendari.

“Il nostro partito continua a crescere e radicarsi sempre più in Umbria – spiega Virginio Caparvi, segretario regionale Lega – Dopo Terni, inauguriamo nella provincia un’altra sede locale a Orvieto, ennesima riprova della volontà della Lega di essere vicino ai cittadini e a contatto con le esigenze del tessuto sociale e imprenditoriale in un momento di incertezza in cui la fase di ascolto e di confronto con il territorio risulta fondamentale per impostare le basi della ripartenza. Noi lo stiamo facendo grazie ai nostri amministratori e ai tanti militanti che credono realmente in un progetto che guarda esclusivamente al bene della comunità. La presenza in Umbria di Matteo Salvini, il quale a differenza degli altri leader politici viene a trovarci anche fuori dal periodo elettorale, è di forte stimolo alla campagna referendaria che in Umbria sta procedendo a gonfie vele. Anche questa settimana organizzeremo gazebo per la raccolta delle firme nelle piazze di tanti comuni delle due province e ovunque stiamo riscontrando un forte interesse sul tema della riforma della giustizia che non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma tocca anche giovani e anziani, famiglie e imprenditori”.