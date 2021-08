Lavoro nero e mancata sorveglianza sanitaria: chiusa macelleria a Terni

TERNI – Dei due lavoratori che aveva impiegato, uno era in nero. Per questo i carabinieri della sezione operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Terni, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato una donna 30enne di origine marocchina, ma residente a Terni, già nota alle Forze dell’ordine.

La donna, in qualità di titolare di una macelleria del centro cittadino, si è resa responsabile di mancata sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti in quanto avrebbe omesso di informare il personale sui rischi aziendali, non consentendone inoltre la formazione professionale.

I militari hanno sospeso l’attività imprenditoriale per aver impiegato – come detto – un lavoratore “in nero” su 2 dipendenti totali. Sono state elevate ammende e sanzioni amministrative per complessivi 10.000€ circa. L’attività commerciale potrà procedere alla riapertura esclusivamente a seguito dell’assunzione del personale “in nero” e al pagamento di una sanzione accessoria.