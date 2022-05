Latini a Confartigianato: “Ogni giorno al lavoro sulle opportunità per la città. Per la campagna elettorale ci sarà tempo”

TERNI – “La valutazione di Confartigianato sulla necessità di concentrarsi sulle questioni concrete per lo sviluppo della città ed evitare toni troppo aspri nel dibattito politico, mi trova perfettamente in linea. Come amministrazione e come sindaco siamo al lavoro ogni giorno su tutte le opportunità per Terni e il suo territorio, a cominciare dai progetti per il PNRR per i quali stiamo lavorando, senza tregua, grazie anche alla buona volontà e ai sacrifici di una struttura comunale ridotta all’osso”.

Così il sindaco Latini in risposta alle critiche avanzate dall’associazione di categoria.

“Da parte mia – aggiunge – non ci sono mai state polemiche e mai ce ne saranno: non ne ho, non ne abbiamo tempo. Terni sta uscendo dalla pandemia e il Comune sta venendo fuori da un dissesto economico. Sul tavolo ci sono le opportunità del PNRR, i progetti del Gruppo Arvedi, il completamento di infrastrutture fondamentali per il futuro della città, la definizione della sua identità e del suo ruolo strategico nei prossimi anni. Su questo continueremo a confrontarci con le associazioni di categoria e con le parti sociali e con la città come abbiamo sempre fatto. Per la campagna elettorale ci sarà tempo in futuro”.