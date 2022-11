L’Arma di Terni in lutto per la morte del luogotenente Piercarlo Palmieri

TERNI – Tutta l’Arma di Terni è oggi rattristata per la scomparsa di un collega, che era innanzitutto un amico ma che è stato anche un carabiniere esemplare, oltre che un uomo. Il luogotenente Piercarlo Palmieri, originario di Livorno, a 54 anni ha lasciato la sua amatissima famiglia, la moglie e due figli. Piercarlo è deceduto dopo un periodo di malattia che lo ha visto combattere, fino all’ultimo giorno, con la forza e la determinazione che lo hanno da sempre contraddistinto. Gran parte della sua carriera è trascorsa qui a Terni, dove è diventato punto di riferimento per molti guadagnandosi la stima di tutti colleghi, magistrati e professionisti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Determinato, caparbio ed acuto investigatore ha condotto numerose indagini che hanno consentito di “fare giustizia” nel senso più profondo del termine. Oggi 7 novembre sarà allestita la camera ardente presso la sala del commiato laico di via Puglie di Terni.