“La voce del padre”, è uscito il nuovo singolo di Cane sulla luna

E’ uscito “LA VOCE DEL PADRE” il nuovo singolo di CANE SULLA LUNA (distr. Artist First)

Link al brano su Spotify: https://spoti.fi/3fejjnb

Un muro altissimo, una scala per lato, due poltrone comode sulla sommità e un panorama mozzafiato. “La voce del padre”, il nuovo singolo di Cane sulla Luna, parla proprio di questo, ossia del rapporto tra padre e figlio. Un brano che ha chiesto 33 anni di incubazione, non per la difficoltà nel trovare le parole, ma per la necessità di vivere e metabolizzare le infinite sfaccettature di uno dei rapporti più importanti della nostra vita, comprenderne il significato più profondo.

Ci sono i richiami a episodi del passato, alla quotidianità e un invito a cuore aperto (“Arriveremo insieme anche in America, perché chi ha paura della libertà non se la merita…”) dove l’America è quella di Vasco Rossi, un luogo, un’idea, una speranza.

La canzone scandisce le tre fasi che caratterizzano questo rapporto: l’iconizzazione che compiamo da piccoli, quando la figura paterna assomiglia a quella di un supereroe, la destrutturazione che realizziamo quando capiamo che anche un padre può fallire e l’accettazione di questi come una persona, con le sue debolezze e la sua bellezza.



Solo attraverso il tempo possiamo distruggere e ricostruire l’idea di padre, capire chi siamo e immaginare un nuovo “noi”.

CREDITI:

Produzione artistica: Nicola Pressi e Alberto Laruccia

Testo, musica, voce principale, chitarra elettrica: Nicola Pressi

Arrangiamenti, chitarra elettrica: Alberto Laruccia

Pianoforte: Alberto Laruccia e Nicola Pressi

Cori: Caterina Petrignani (contralto), Flaminia Lobianco (soprano), Valeria Piccolo (mezzo soprano)

Archi: Guendalina Pulcinelli (violino), Roberta Ciampa (violino), Ambra Chiara Michelangeli (viola), elena Bianchetti (violoncello)

Fiati: Sara Natalizi (flauto traverso e piccolo)

Basso: Lorenzo Berretti

Batteria: David “Dedo” Guerriero

Synth e campionatori: Leonardo Luciani

Recording e Mixing: Matteo Spinazzè c/o Mob Studios

Mastering: Luigi Di Filippo c/o Mastering LRS

CANE SULLA LUNA | BIOGRAFIA

Cane Sulla Luna è un progetto cantautoriale creato nel 2015 da Nicola Pressi, che ne è autore, compositore e performer. Attorno alla realtà musicale ruota un collettivo che ne cura l’aspetto visuale e performativo, con la direzione artistica di Cristiano Carotti.

L’obiettivo è la costante compenetrazione e contaminazione tra diversi linguaggi e ambiti di ricerca e lo sviluppo di un’identità in grado di muoversi liberamente attraverso il tempo e lo spazio della comunicazione.

Nel 2019 Cane sulla Luna è stato finalista a Musicultura, ha vinto il Premio InediTO nella sezione Testo Canzone ed è stato ospite al MEI di Faenza. Dal suo esordio ha collezionato un grande numero di live in tutta Italia.