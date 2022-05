La Ternana si aggiudica il derby contro il Perugia, ed è festa rossoverde

La Ternana si è aggiudicata il derby umbro di serie B.

La squadra allenata da Cristiano Lucarelli si è infatti imposta per 1-0 sul Perugia al Libero Liberati.

Decisiva la rete di Alfredo Donnarumma al 36′ del primo tempo, che porta i rossoverdi ad un punto dagli avversari in classifica e rende ormai scarse le speranze dei biancorossi di accedere ai playoff per la promozione in A. Grande entusiasmo sugli spalti per gli oltre 10 mila tifosi ternani che, dopo gli ultimi derby giocati a porte chiuse, sono tornati ad affollare numerosi lo stadio.

Il match si è giocato, come ormai di consueto, tra stringenti misure di sicurezza fuori dal Liberati, dove sono giunti poco più di 300 tifosi ospiti