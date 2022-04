La scherma ternana arriva in Germania con il maestro Bartoli

TERNI – iL maestro di spada del Circolo Scherma Terni Alessandro Bartoli è stato a Rastatt (Germania) dal 14 al 17 Aprile in qualità di docente, su invito della scuola Rastatter Tuorverein, per gli allenamenti della categoria Master propedeutici ai Campionati Europei Master a Squadre che si svolgeranno ad Amburgo a Maggio.

La scherma ternana arriva in Germania grazie al maestro Bartoli. Il Circolo Scherma Terni e la nostra città ne sono molto orgogliosi. Naturalmente la speranza e l’ augurio è quello di poter continuare con questa collaborazione.

Le considerazioni del maestro : “La mia esperienza a Rastatt nasce dai contatti durante i ritiri internazionali Master di Chianciano che si svolgono ad Agosto ogni anno, durante i quali è nata l’ idea di organizzare dei ritiri anche per gli atleti tedeschi.

Il maestro di scherma Reiner del circolo tedesco, si è preso l’ incarico di organizzare questo allenamento invitando gli atleti Master, tra i quali due vincitori del titolo tedesco e altri campioni, che prenderanno parte ai Campionati Europei a Squadre.

E’ stata un esperienza molto positiva, dove il circolo ternano ha avuto modo di esportare la propria professionalità già espressa a livello locale.

Grazie a questo si sono aperti dei canali di comunicazione con atleti assoluti , che verranno a Terni nella prossima stagione.

Per me è stato un grande onore essere invitato e partecipare a questo importante evento.”