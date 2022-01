La presidente della Provincia Pernazza in visita nell’Orvietano: “Territori con grandi risorse, saremo al loro fianco”

“Quelli tra Parrano, San Venanzo, Montegabbione e Monteleone di Orvieto sono territori affascinanti e ricchi di potenzialità. La visita ai sindaci oggi mi ha permesso di ribadire che la Provincia di Terni è al loro fianco per tutte le criticità e per sostenere sviluppo e coesione”. Lo dice la presidente, Laura Pernazza, che ha concluso oggi pomeriggio il secondo appuntamento in programma con le visite istituzionali nei comuni del territorio.

La Pernazza, accompagnata dal consigliere provinciale Umberto Garbini, dal direttore tecnico della Provincia, Marco Serini, e dai tecnici del servizio viabilità, ha incontrato i sindaci di Parrano, Valentino Filippetti, San Venanzo, Marsilio Marinelli, e Monteleone di Orvieto, Angelo La Rocca, ribadendo loro che l’amministrazione provinciale sarà al fianco dei comuni per costruire insieme la casa degli enti locali. “Ho trovato realtà dinamiche e sindaci preparati e determinati – dichiara la presidente – con i quali abbiamo fatto una disamina dei problemi principali e delle più importanti risorse a disposizione.

Molte sono le cose da fare, tra queste anche quelle meno note ma importanti talvolta anche per le ricadute sulle economie locali come la presenza corposa di lupi e cinghiali. Ho potuto avere conferma di quanto quest’area sia ricca di potenzialità ambientali, paesaggistiche e culturali che vanno alimentate in un’economia di rete essenziale allo sviluppo di questi preziosi territori. La Provincia di Terni farà la sua parte”.