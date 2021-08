La festa del Rinascimento di Acquasparta torna in presenza, edizione dedicata a Dante

ACQUASPARTA – ” Il Rinascimento di Acquasparta è una festa di alto livello perché fondata su solide radice storiche legate alla figura di Federico Cesi”.

Lo hanno detto stamattina il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, l’assessore alla cultura, Guido Morichetti, e i vertici dell’ente organizzatore in apertura della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 che torna in presenza, dal 26 agosto al 5 settembre, dopo quella on line, causa covid, dell’anno scorso.



La presidente dell’ente Rinascimento, Raffaella Raggi, la segretaria, Vanessa Croccolino, l’amministrazione e la consigliera comunale Simona Corallini hanno ricordato come la festa prenda spunto e origine dalle nozze del principe Federico Cesi con la nobile Artemisia Colonna, celebrate nel 1614.



Il sindaco Montani ha sottolineato il fatto che il Rinascimento è una festa unica nel suo genere e che mostra elementi di grande qualità e struttura storico-culturale intrecciati con la prestigiosa figura di Federico Cesi. A ribadire il concetto è stata la presidente dell’ente Raggi che ha ricordato come Acquasparta sia l’unico borgo in cui si svolge una festa dedicata all’epoca tardo-rinascimentale, fino a sfiorare il barocco.



L’assessore alla cultura Morichetti ha fornito alcuni dati sulle presenze, affermando che, tolto il periodo covid, la media è stata sempre di circa 30mila visitatori. Sempre Morichetti ha presentato la novità dei pacchetti turistici che mettono insieme tutti gli operatori del territorio. Un’innovazione che ha già prodotto il tutto esaurito per quanto concerne l’ospitalità. L’assessore ha infine spiegato anche il senso del tema scelto per l’edizione del ritorno dopo lo stop imposto dalla pandemia, sottolineando che l’aspirazione di tutti è tornare a riveder le stelle.



“E quindi uscimmo a riveder le stelle” è infatti il titolo dell’edizione 2021 dedicata al sommo poeta Dante Alighieri. La presidente Raggi e la segretaria Croccolino hanno illustrato i principali appuntamenti in programma, tutti svolti nel rispetto delle norme anti contagio. Ci saranno spettacoli in piazza tutte le sere che per la prima volta non vedranno sfide fra le tre contrade di Ghetto, Porta Vecchia e San Cristoforo ma una collaborazione e un’unione che è stata sottolineata dall’organizzazione dell’evento. Nelle taverne infine si potranno gustare piatti di ricette rinascimentali, mentre il focus sui prodotti di qualità toccherà quest’anno l’olio extravergine di oliva.