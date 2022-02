“La Cascata protagonista di Eurovision Song Contest”, Rossi plaude alla scelta della Regione

TERNI – “In termini di promozione dei nostri luoghi negli ultimi anni si è fatto tantissimo. A cominciare dal grandissimo capodanno Rai1 #lannocheverrà che ha permesso di far conoscere la nostra città e le sue bellezze. Fa enormente piacere leggere che per volontà dell’assessore regionale Paola Agabiti – dichiara il capogruppo di Terni Civica Michele Rossi – si ripeterà l’operazione con una manifestazione ancora più importante ed una platea televisiva ancor più vasta come quella dell’ Eurovision Song Contest.



È l’evento musicale tra i più importanti a livello mondiale non solo per dati di ascolto ma anche per interazioni sui social e quest’anno essendo ospitato a Torino prevede la messa in onda di varie cartoline di promozione delle bellezze italiane. Una delle due a disposizione della regione Umbria sarà interamente dedicata alla meraviglia della Cascata delle Marmore. E’ significativo che la Regione voglia identificarsi e raccontarsi attraverso l’incontrastabile bellezza della Cascata delle Marmore.

Continua dunque una operazione che sicuramente porterà a far conoscere sempre più la nostra meravigliosa Cascata e si concretizzerà con un aumento considerevole dei suoi visitatori, al quale dovremmo prepararci adeguatamente.

Questo tipo di operazioni supportano il grande lavoro della nostra amministrazione comunale che tra mille difficoltà ha deciso di puntare sul turismo come elemento di sviluppo dell’intera città”.