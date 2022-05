Istituto Casagrande: a Terni 270 studenti partecipano alla manifestazione green

TERNI – L’IIS Tecnico economico e Professionale per i servizi “A.Casagrande – F.Cesi” di Terni ha organizzato nella mattina di oggi, venerdì 27 maggio, una manifestazione green patrocinata dal Comune di Terni e dalla Provincia di Terni, rivolta ai suoi studenti ed alla città per riflettere, mentre si cammina per le vie pedonali della città, sul valore dei parchi urbani, nostro inestimabile patrimonio verde.

Camminare è un modo responsabile per muoversi in città, non inquina, non costa denaro e contribuisce in modo significativo alla salute delle persone di ogni età.

Il verde urbano consente di socializzare, divertirsi in modo responsabile e di migliorare la qualità della vita individuale.

Il percorso della manifestazione ha previsto la partenza alle ore 09:00 presso l’ IIS Tecnico economico e Professionale per i servizi “A.Casagrande – F.Cesi” per poi raggiungere il Parco di Viale Trento, Largo Volfango Frankl, Palazzo Spada, Piazza San Francesco e terminare la giornata presso il Parco Parco Gianfranco Ciaurro – La Passeggiata.

Presso la fontana di Piazza Europa è stato organizzatoun momento di confronto sui temi green insieme all’amministrazione comunale e il Vice Sindaco e Assessore all’ambiente Benedetta Salvati.

“Grazie a tutti gli alunni dell’IIS Tecnico economico e Professionale per i servizi ‘A.Casagrande – F.Cesi’ e grazie al Comune di Terni e al Dipartimento Ambiente.

Un ringraziamento particolare – prosegue la Prof.ssa Marina Marini, Dirigente Scolastico dell’istituto ‘Casagrande-Cesi’ – anche alla polizia municipale, che ci ha permesso di svolgere questa manifestazione in sicurezza.

Questa iniziativa con 270 studenti è stata frutto di una importante organizzazione dello staff scolastico del ‘Casagrande – Cesi’ composto dal Prof. Caparvi, Prof.ssa Nardi e Prof.ssa Aureli che credono nella nostra scuola e in un futuro migliore per tutti noi e in particolare per i nostri ragazzi”.



“Questa manifestazione ha una forza incredibile – dichiara il vice sindaco e sssessore all’ambiente Benedetta Salvati – Tutti questi ragazzi hanno il diritto di vedere cosa c’è in questa città, e spesso alcuni di loro non hanno sempre la possibilità di vivere in pieno il patrimonio del verde della città. Il Comune di Terni insieme alla Direzione ambiente hanno fatto un lavoro straordinario e devo dire che sono fortunata perchè il dirigente, i funzionari e i tecnici condividono insieme a me questa visione sull’importanza del verde e sulle problematiche ambientali. Il verde va mantenuto e va apprezzato, queste uscite didattiche servono proprio ad indirizzare i ragazzi nel rispetto di quello che è un patrimonio assoluto”.