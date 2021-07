Innovazioni tecnologiche in chirurgia maxillo-facciale, successo per il convegno medico promosso dal dottor Spallaccia

TERNI – Si è svolto con grande partecipazione di iscritti e numerosi relatori di spicco il convegno medico dedicato alle innovazioni tecnologiche in chirurgia maxillo-facciale, fortemente voluto da Fabrizio Spallaccia – Direttore della S.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’A.O. Santa Maria di Terni – per dare un segno di positività e apertura agli eventi di formazione sul territorio.

Dopo mesi di FAD dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19, si è tornati infatti in presenza con un eccellente protocollo di sicurezza, che ha assicurato a tutti i partecipanti di poter avvicendarsi presso la struttura di Vallantica Resort&Spa con tranquillità e poter affrontare con i prestigiosi relatori ospiti, il tema della tecnologia in campo medico che negli ultimi anni è diventato ormai fondamentale nella medicina dei giorni nostri e quindi anche in chirurgia maxillo-facciale.

Il Convegno patrocinato dal Comune di Terni, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Terni, Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, USL Umbria2, Università degli Studi di Siena ha visto la presenza anche di numerose autorità che hanno portato i saluti e gli auguri di buon svolgimento dell’evento, come il Vice Sindaco di Terni Ass. Benedetta Salvati, il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” Dott.ssa Alessandra Ascani e in rappresentanza dell’Ordine dei Medici il Dott. Paolo Bonanno.

La mattinata di lavoro, ricca e articolata in numerosi interventi, si è rivelata un efficace momento di confronto, approfondimento e ha testimoniato quanto le nuove tecnologie presenti in chirurgia maxillo-facciale siano indispensabili per ridurre i tempi operatori, di degenza, le complicanze e garantire al paziente una chirurgia “comprensibile” personalizzata, di estrema precisione e mininvasiva.

L’evento formativo si rivolgeva a medici di medicina generale, medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica e igienisti dentali (n° 6 crediti ECM).