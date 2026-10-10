Infermiere spintonato al pronto soccorso di Città di Castello: trauma cranico e 15 giorni di prognosi

Un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello è stato spintonato da un uomo in attesa di visita ed è caduto a terra, riportando un trauma cranico e lesioni con una prognosi di 15 giorni. Il fatto è accaduto venerdì sera 9 ottobre. La Usl Umbria 1 ha condannato l’aggressione e annunciato la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento che ne scaturirà.

Secondo la prima ricostruzione riferita dall’azienda sanitaria, l’uomo era stato preso in carico dal triage alle 17.29, ricevendo un codice a bassa priorità. Durante l’attesa avrebbe manifestato ripetuti atteggiamenti di insofferenza nei confronti del personale.

Gli operatori, spiega la Usl, lo avevano più volte rassicurato, chiarendo che medici e infermieri erano impegnati nell’assistenza a pazienti con condizioni cliniche di maggiore urgenza.

Intorno alle 19 si è verificata l’aggressione: l’uomo avrebbe spintonato l’infermiere, facendolo cadere e provocando momenti di tensione nel reparto. Il professionista è stato immediatamente soccorso dai colleghi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che hanno raccolto le prime testimonianze e, secondo quanto comunicato dalla Usl, avviato la denuncia d’ufficio nei confronti dell’uomo.

L’azienda sanitaria riferisce inoltre che la persona coinvolta è stata trattenuta dai sanitari ed è ricoverata nell’ospedale, tenuto conto del suo quadro clinico e della necessità di gestire gli aspetti emotivi conseguenti all’episodio.

La direzione generale della Usl Umbria 1, insieme alla presidente della Regione Stefania Proietti e alla direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, ha espresso «la più ferma condanna» per l’accaduto e manifestato solidarietà e vicinanza all’infermiere.

L’azienda ribadisce l’impegno a tutelare la sicurezza degli operatori e sottolinea la necessità che gli episodi di violenza nei loro confronti vengano denunciati e perseguiti.