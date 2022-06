Incidente sull’A1: lutto nel Ternano per la morte delle due donne. Si indaga per omicidio stradale

Lutto nel Ternano per la morte delle due donne nell’incidente avvenuto venerdì sull’A1. Si tratta di Enrica Macci e Serena Ursillo, 49 e 37 anni, avrebbero dovuto raggiungere la Toscana per un corso per allenatori di pallavolo. Le due originarie del Lazio abitavano da qualche tempo nel Ternano. La prima si era trasferita da poco a Montefranco, la seconda invece viveva a Montecampano, frazione di Amelia.

Erano a bordo di una fiat Panda quando sono state tamponate da un tir che le ha scaraventate contro un altro mezzo pesante.

La Federazione italiana pallavolo ha disposto la sospensione di tutte le attività collegiali e formative previste nel fine settimana in Umbria e Toscana come segno di lutto . La decisione è stata presa in sede di Consiglio federale. In apertura dei lavori, il segretario generale Stefano Bellotti ha dedicato un momento di riflessione e commiato per le due allenatrici.

Intanto la procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La ricostruzione della dinamica, invece, è affidata alla polizia stradale di Orvieto.