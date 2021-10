Incidente sull’A1, furgoncino si ribalta: un morto e un ferito grave

Tornavano dal lavoro gli 8 operai edili coinvolti questo pomeriggio in un grave incidente stradale che si è verificato tra Orte e Magliano Sabina. Un uomo di 56 anni, originario della provincia di Crotone, ha perso la vita mentre un altro è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Tutti viaggiavano a bordo di un furgoncino che procedeva in direzione Roma quando, per cause in corso d’accertamento, forse a causa dello scoppio di uno pneumatico, il mezzo ha sbandato ribaltandosi. Il 56enne è stato sbalzato fuori da finestrino ed è morto sul colpo. Mentre per estrarre dalle lamiere l’operaio ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Civita Castallana. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale in codice rosso.

Sul posto la polizia stradale di Orvieto oltre al 118 e al personale Anas. Il traffico ha subìto pesanti ripercussioni.