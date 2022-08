Incidente sulla Perugia-Bettolle: tir tampona due auto. Due feriti gravi

E’ di due feriti gravi l’incidente che si è verificato questa mattina sul raccordo Perugia Bettolle in direzione Perugia, poco prima dell’uscita Corciano. Per cause in corso d’accertamento un autoarticolato ha tamponato due vetture che erano ferme.

Due persone sono rimaste ferite gravemente di cui una è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco in collaborazione con il 118 ed è in pericolo di vita. Sul posto oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Perugia e due ambulanze, la polizia stradale e l’Anas. Il traffico è stato bloccato per qualche ora.