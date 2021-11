Incidente sulla Perugia-Bettolle: auto sbanda, ferito il conducente

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle questa mattina tra Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno. Per cause in corso d’accertamento, un’auto che procedeva verso Perugia ha sbandato ed è finita contro il guard rail. Il conducente è rimasto ferito. Soccorso è stato trasportato all’ospedale di Perugia.

Il traffico è stato provvisoriamente bloccato per le operazioni di recupero del mezzo e pulizia della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castiglione del Lago, la polizia stradale e il personale di Anas.