CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di 58 anni, residente a Roma, è rimasto coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale che si è verificato a Città di Castello lungo la E45, direzione nord, prima dell’uscita Santa Lucia. Per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il guard rail.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.