Incidente sul raccordo Perugia-Bettole: furgone contro due camion, grave il conducente

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato questa mattina lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza dello svincolo di Corciano. Per cause in corso d’accertamento il furgone, su cui viaggiava, ha tamponato due mezzi pesanti. L’urto è stato così violento che il mezzo si è accartocciato. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. L’intervento dei vigili del fuoco di Perugia per liberarlo è stato lungo e difficile.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno accompagnato l’uomo in ospedale in gravi condizioni.