MAGIONE – Un uomo è morto e un altro è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. L’auto su cui viaggiano i due, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo e ha urtato lo spigolo di una casa disabitata. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 a San Feliciano in via della concordia (davanti ristorante il Cainone). Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Magione e la polizia municipale.