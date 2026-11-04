Incidente alla Tarkett di Narni, operaio ferito. I sindacati chiedono un incontro all’azienda

Un operaio di circa cinquant’anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi all’interno dello stabilimento Tarkett di Narni Scalo, specializzato nella produzione di pavimenti in linoleum. Il lavoratore ha riportato un trauma da schiacciamento ed è stato soccorso dal personale del 118 che ne ha disposto il trasferimento con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale di Terni in codice rosso.

L’allarme iniziale si è ridimensionato dopo gli accertamenti ospedalieri: le condizioni dell’uomo sono risultate meno gravi di quanto temuto. Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita.

Restano da chiarire le circostanze dell’infortunio. Nello stabilimento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Narni Scalo e il personale dell’Usl Umbria 2, impegnati negli accertamenti per ricostruire la sequenza dei fatti.

Solidarietà al lavoratore e l’augurio di una pronta guarigione arrivano da Stefano Ribelli e Simone Sassone, segretari rispettivamente di Filctem-Cgil e Femca-Cisl. «Nei prossimi giorni chiederemo un incontro all’azienda per capire le dinamiche che hanno portato all’incidente», annunciano.

In attesa degli esiti degli approfondimenti delle autorità, i due rappresentanti sindacali richiamano la necessità di intervenire sul ripetersi degli infortuni: «Non si può non sottolineare come l’incidente accaduto alla Tarkett sia l’ennesimo in questa regione. Ciò deve far riflettere su quanto sia necessario mettere in campo tutti gli strumenti necessari a invertire questa tendenza».

Per Ribelli e Sassone occorre dare maggiore spazio alle proposte di chi lavora negli stabilimenti e ne conosce quotidianamente problemi e rischi. Un richiamo che si accompagna alla richiesta di rafforzare la prevenzione e la vigilanza. I sindacalisti ricordano le criticità denunciate alle istituzioni e agli enti incaricati dei controlli in materia di ambiente, salute e sicurezza: «Servono più investimenti per potenziare gli organici degli ispettori del lavoro».

Sull’episodio intervengono anche Fabio Benedetti, segretario organizzativo regionale Uil Umbria, e Doriana Gramaccioni, segretaria generale Uiltec Umbria. Alla vicinanza al ferito affiancano l’indignazione per un nuovo infortunio. «Il nostro richiamo resta quello di non considerare mai la sicurezza, con le sue pratiche e i suoi protocolli, come un costo», affermano. I due chiedono che la velocità del lavoro non prevalga sulla salute e apprezzano l’istituzione dell’Osservatorio sulla sicurezza promosso dal prefetto Paolo Canaparo.